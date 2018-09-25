ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية: ألبي مطالب المواطنين كافة بشرط عدم مخالفة القانون أو إهدار موارد الدولة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:57 م
اللقاء الأسبوعي بالمواطنين
اللقاء الأسبوعي بالمواطنين
همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اللقاء الأسبوعي بالمواطنين اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه هنا لتلبية مطالب المواطنين كافة بشرط عدم مخالفة القانون أو إهدار موارد الدولة، وأضاف لأعضاء الجهاز التنفيذي الحضور أننا نحتاج إلى وقفة مع النفس لتطوير الأداء وبذل المزيد بما يلبي طموحاتنا ويحقق مطالب المواطنين.

وفي سياق القرارات المتعلقة بمطالب المواطنين الخدمية فقد كلف المحافظ، إدارة البيئة بمعاينة ورشة نجارة بمنية سندوب وإلغاء رخصتها وإغلاقها في حالة مخالفتها للشروط البيئية، وحول شكوى أحد المواطنين من قيام الوحدة القروية بهدم المقابر الخاصة به وعائلته، فقد كلف بتشكيل لجنة لمعاينة المكان المقامة وبحث قانونية وضعها وفي حالة ثبوت المخالفة يتم نقل رئيس الوحدة على الفور.

وعلى جانب آخر استمع شاروبيم، لشكوى أحد المواطنين من إلقاء القمامة بأحد المصارف بمركز دكرنس ، فقد وجه لرؤساء الوحدات بتجميع القمامة بشكل يليق ويحافظ على المظهر الحضاري، على أن يتم رفعها أولا بأول ومراقبة الترع والمصارف لمنع القائها بها.

ترشيحاتنا

التعليم: الميكروباص المقلوب بحادث الإسماعيلية مؤجر وغير تابع لأي مدرسة

الملك سلمان يفتتح مشروع قطار الحرمين الرابط بين مكة والمدينة .. فيديو

ثروت سويلم يكشف الأسباب الحقيقية وراء إنهاء التعاقد مع الشركة الراعية لملابس المنتخب

ترامب: نعمل على تأسيس تحالف استراتيجي مع مصر والأردن ودول الخليج

شاهد.. ظاهرة كونية غامضة في السماء تخدع رواد مواقع التواصل

بعد انتشاره في قنا.. كل ما يمكن معرفته عن مرض الفاشيولا

أول تعليق من وزير الرياضة على خسارة صلاح لقب أفضل لاعب في العالم

فيصل جودة وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

بالأسماء .. تعرف على قائمة المصوتين لاختيار أفضل لاعب في العالم.. مستند

منتخب مصر..تعرف على موعد مباراة الفراعنة المقبلة

العثور على جثتي ملياردير بريطاني وزوجته في ظروف غامضة بتايلاند.. صو

اختيارات راموس للثلاثي الأفضل في العالم.. محمد صلاح عدوه اللدود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

تسليم 109 محاضر سداد لأراضي المراشدة كمرحلة أولى بقنا..صور

15 صورة تكشف أناقة كاثرين زيتا جونز في عيد ميلادها

فيديو

ماريا فريناندا: يعانى الملايين من العنف والعوز وآثار التغير المناخي.. فيديو
الأمم المتحدة: نأسف لاستمرار العنف ضد المرأة.. فيديو
المطربة الأمريكية اليزا ليبيك تكشف عن تعاون فني يجمعها بأحمد عدوية قريبا
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بتنفيذ التنمية المستدامة 2030 بأفريقيا.. فيديو
طريقة عمل الكشرى المصرى للشيف نجلاء الشرشابى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟