محافظ الدقهلية: ألبي مطالب المواطنين كافة بشرط عدم مخالفة القانون أو إهدار موارد الدولة

عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اللقاء الأسبوعي بالمواطنين اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه هنا لتلبية مطالب المواطنين كافة بشرط عدم مخالفة القانون أو إهدار موارد الدولة، وأضاف لأعضاء الجهاز التنفيذي الحضور أننا نحتاج إلى وقفة مع النفس لتطوير الأداء وبذل المزيد بما يلبي طموحاتنا ويحقق مطالب المواطنين.



وفي سياق القرارات المتعلقة بمطالب المواطنين الخدمية فقد كلف المحافظ، إدارة البيئة بمعاينة ورشة نجارة بمنية سندوب وإلغاء رخصتها وإغلاقها في حالة مخالفتها للشروط البيئية، وحول شكوى أحد المواطنين من قيام الوحدة القروية بهدم المقابر الخاصة به وعائلته، فقد كلف بتشكيل لجنة لمعاينة المكان المقامة وبحث قانونية وضعها وفي حالة ثبوت المخالفة يتم نقل رئيس الوحدة على الفور.



وعلى جانب آخر استمع شاروبيم، لشكوى أحد المواطنين من إلقاء القمامة بأحد المصارف بمركز دكرنس ، فقد وجه لرؤساء الوحدات بتجميع القمامة بشكل يليق ويحافظ على المظهر الحضاري، على أن يتم رفعها أولا بأول ومراقبة الترع والمصارف لمنع القائها بها.