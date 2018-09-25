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فن

الجونة السينمائي يناقش أهمية المهرجانات بحضور صناعه.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
محمد نبيل
أقيم اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد من صناع الفن، حيث حضر كل من بشرى، طارق الابياري، سيد فؤاد، وغيرهم، بينما يناقش الندوة كل من المنتج نجيب عايد، سارة هوك، تينا لوك، فريدريك بوير، هيدي سويكر.

وتحدث نجيب عياد رئيس مهرجان قرطاج التونسى، عن الاسباب التى جعلت مهرجان قرطاج يستمر حتى الآن، قائلا أن المهرجان لايبحث عن العروض الأولى للأفلام، لافتا الى ان هذا الأمر يجعل المهرجان "مرتاح" .. على حد قوله.

وقال أن المهرجان باع فى الدورة الماضية ٢٠٠ الف تذكرة للأفلام المعروضة، لافتا الل ان تونس فى هذا التوقيت استقبلت أكثر من ٢ مليون شخص.

قالت سارة هوك رئيسة مهرجان المكسيك السينمائى، أن المهرجان تعرض للكره فى بداية انطلاقه بسبب عدم وعى الجمهور بالسينما، وأن المجتمع هناك ضيق الفكر .. على حد قولها.

وأضافت خلال ندوة "أهمية المهرجانات" المقامة حاليا ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى، أن دخول المهرجان هناك مجانا ومن الممكن أن يسير أى شخص على السجادة الحمراء لالتقاط الصور.

وأوضحت أن أفلام الرعب المشاركة فى المهرجان يتم عرضها فى المقابر ، اضافة الى انهم يقوموا بعرض الافلام فى الميادين العامة حتى يجعلوا المجتمع محبا للسينما.

وقالت تيينا لوك صانعة أفلام استونية، أن فكرة اقامة المهرجان هناك كان صعبا للغاية، نظرا لاهتمام عدد قليل جدا بصناعة الأفلام هناك.

وأضافت خلال ندوة "أهمية المهرجانات" ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى ، أنهم يحاولوا أن يطوروا من المهرجان ، ويقوموا ببناؤه طوبة طوبة ، على حد قولها.
الجونة السينمائي يناقش أهمية المهرجانات بحضور صناعه.. صور
الجونة السينمائي يناقش أهمية المهرجانات بحضور صناعه.. صور
الجونة السينمائي يناقش أهمية المهرجانات بحضور صناعه.. صور
الجونة السينمائي يناقش أهمية المهرجانات بحضور صناعه.. صور
الجونة السينمائي يناقش أهمية المهرجانات بحضور صناعه.. صور

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