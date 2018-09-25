نائب محافظ البحيرة تؤكد على تكاتف كافة الجهات للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية الدور الرقابي للأم والأب على أبنائهما بداخل المنزل وخارجه ومتابعتهم في استخدام النت على أجهزة المحمول والكمبيوتر الخاصة بهم لحمايتهم والحفاظ على أخلاقهم، مشيرة إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة المختصة مثل" فرع المجلس القومى للمرأة، مديرية الأمن، الأوقاف، الشباب والرياضة، الكنيسة ،الجمعيات الأهلية "والعمل على قلب رجل واحد للتصدى لظاهرة التحرش الجنسى للمرأة وعمل آلية للقضاء عليه وتكوين عصبة توصيات لرفعها الجهات المعنية لمناهضة هذه الظاهرة الضارة بالمجتمع.



جاء ذلك خلال حضورها ندوة " معا ضد التحرش " والتى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد بالتنسيق مع الكنيسة الانجلية بدمنهور برئاسة القس أمجد أيوب وبحضور جميع أعضاء وعضوات المجلس.



وأشارت نائب المحافظ إلى تنفيذ مبادرة مع طلاب جامعة دمنهور عن التصدي لظاهرة التحرش الجنسى بمشاركة فرع المجلس القومى للمرأة مطالبة بالتصدي لكل من يتعدى على المرأة سواء بالقول أو الفعل وأن يكون عقابه عسيرا، وذلك لردع المتحرشين الذين فقدوا أخلاقهم.



وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بحملة التاء المربوطة التي نظمها فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وصلت إلى 100 مليون مواطن وبدور المجلس فى توعية المرأة ونزولها فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة على دور الكنيسة فى العمل التطوعي و بتنظيم الفرق المنظمة بداخلها و بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة لمجابهة مشكلة التحرش الجنسى وتوعية المتحرشين بالخطر والعقوبة التى تنتظرهم.