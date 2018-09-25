رئيس البرازيل: سنتمكن بالانفتاح من بناء تفاهمات مشتركة.. فيديو

قال الرئيس البرازيلى ميشيل تامر، إننا إذا أردنا أن نحسن النظام الدولى فيجب الدعوة إلى نشر السلام لتطوير هذا النظام وذلك بالدفاع عن الإنسانية وحقوق الإنسان.



وأشار "تامر"، خلال كلمته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 73، اليوم الثلاثاء، إلى أن أهم التحديات التى تواجه العالم هى عدم التسامح والأحادية والانفصالية لكن يجب علينا مواجهتها بأفضل ما لدينا، مستشهدا بدولته التي واجهت الانعزالية ولكنها استطاعت التغلب عليها.



وأوضح أن تنمية البرازيل تعتمد على التجارة والصناعة والإنفتاح على الآخرين من خلال التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أنه بفضل الانفتاح على الآخرين سنتمكن من بناء تفاهمات مشتركة مع الدول الأخرى.

