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البرازيل: بدأنا علاقات جديدة مع بلدان الهادئ وعززنا التجارة مع الاتحاد الأوروبي.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:31 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد الرئيس البرازيلى ميشال تامر، أن الدولة البرازيلية ركزت على الديمقراطية وإزالة العوائق التجارية وعقدت علاقات جديدة سواء مع بلدان المحيط الهادئ من بينها أمريكا اللاتينية، كما عززت المحادثات والمفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

ونوه "تامر" خلال كلمته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 73، اليوم الثلاثاء، إلى أن البرازيل استجابت لتحدى عدم التسامح بالحوار والتضامن والوفاء بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وأوضح "رئيس البرازيل" أن جميع الدول اقتربت من مستقبل أفضل للجميع، لافتًا إلى أن الانفتاح والتكامل هو الطريق للتقدم والرقى.

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