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رياضة

يوسف لصدى البلد: الأهلي يبحث دومًا عن البطولات

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشف محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، أن القلعة الحمراء تشارك في أي بطولة بحثًا عن اللقب فقط.

وقال يوسف أن فريقه جاء إلى لبنان بهدف الفوز والتأهل لدور الـــ16 لدورى أبطال العرب رغم التعادل السلبي في مواجهة الذهاب التي جرت باستاد الجيش المصري في برج العرب.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأول في بيروت بعد قليل على استاد صيدا في بيروت.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت صباح اليوم إلى بيروت؛ استعدادا لمواجهة النجمة اللبناني في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال المحدد لها الخميس المقبل على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.

يذكر أن الأهلي قد تعادل سلبيًا في مباراة الذهاب التي أقيمت في برج العرب بالإسكندرية، حيث يحتاج الأهلي إلى الفوز بأية نتيجة أو تحقيق تعادل إيجابي للصعود إلى الدور التالي.

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