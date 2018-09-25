ميشيل تامر: تسهيلات تسمح للمهاجرين بالعمل فى البرازيل..فيديو

قال ميشيل تامر الرئيس البرازيلى، إن علينا الاعتراف بأن الانتهاكات الدولية مازالت تحدث بمناطق عدة على الرغم من المعايير الدولية التي تحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان، لذا سنقف مع الشعوب الشقيقة التي تعاني من الكثير من المشكلات.



ونوه "تامر" خلال كلمته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 73،اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 250 مليون مهاجر حول العالم هددتهم العزلة الطويلة وغادروا بلدهم للبحث عن حياة كريمة.



وتابع:"أصدرنا لهم قوانين تسمح للمهاجرين بالعمل فى البرازيل واعتمدنا قانون هجرة جديد وتشريع جديد لحماية كرامة المهاجر كما بسطنا إجراءات الدخول إلى البرازيل".

