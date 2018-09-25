رئيس الوزراء يلتقي وزير الهجرة الأرميني لتعزيز أطر التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم "الثلاثاء" مختار هارابتيان، وزير الهجرة الأرميني والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين، وذلك بحضور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفير أرمينيا لدي القاهرة.



ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل اللقاء، بوزير الهجرة الأرميني والوفد المرافق له، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى وجود ما يقرب من 10 آلاف أرميني يعيشون في مصر ويحملون الجنسية المصرية وهم جزء من المجتمع المصري وقد أثروا في الحياة السياسية والاقتصادية والفنية، حيث أن أول رئيس وزراء وأول وزير خارجية لمصر من أصل أرميني.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجالية الأرمينية تعمل في قطاعات حيوية من بينها السياحة وصناعة الحُلي، معربًا عن تطلعه إلى مشاركتهم بشكل أكبر في دعم الاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، تقدم وزير الهجرة الأرميني بالشكر إلى الحكومة المصرية على ما لاقته الجالية الأرمينية بمصر من رعاية، مؤكدًا أن مصر فتحت أبوابها لهم واندمجوا في النسيج المصري وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري.



وأكد الوزير الأرميني حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة مع تولي حكومة أرمينية جديدة، مشيرًا إلى أنه حريص على التعاون مع وزارة الهجرة المصرية وتبادل الخبرات فيما يتعلق برعاية الجاليات المقيمة في الخارج على اعتبار أن لأرمينيا جالية كبيرة تعيش في الخارج تقترب من 7 ملايين مهاجر على غرار مصر.



وأوضح الوزير الأرميني أنه يحمل رسالة من رئيس وزراء أرمينيا موجهة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، وهي دعوة رسمية لزيارة أرمينيا، خاصة أن هذه الزيارة ستكون زيارة تاريخية لأنها ستكون أول زيارة يقوم بها رئيس مصري ورئيس وزراء مصري إلى أرمينيا. ورحب الدكتور مصطفي مدبولي بالدعوة، مؤكدًا أنه بدوره سينقل الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشارت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اللقاء، إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية يوم 26 سبتمبر الجاري للتأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين الشعبين والاحتفاء بالجالية الأرمينية التي عاشت بمصر طيلة عقود، مضيفة أن الوفد الأرميني سيقوم بزيارة عدد من المعالم التي ارتبطت بالأرمن في القاهرة والاسكندرية ومن بينها زيارة مهمة لتفقد المستشفى الأميري بالإسكندرية.