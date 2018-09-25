أمير مرتضى منصور يكشف خطته للفريق عقب مباراة القادسية الكويتي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق بقيادة جروس يتعامل مع البطولة العربية بتركيز ولا يتعامل معها كبطولة شرفية خاصة وأن العائد المادي مغري للغاية، مضيفًا في مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر أثير "أون سبورت إف إم" أن مباراة القادسية الكويتي صعبة خاصة مع نتيجة المباراة ببرج العرب بالتعادل السلبي، مشددا أنه فريق منظم ومحترم و لكن الفوز عليه ليس صعب.



وتابع أن جروس، سيعدل بعض الأخطاء عقب مباراة القادسية مضيفا أن الاعتماد سيكون على اللاعبين الأكثر جاهزية فنيا إذ أن عمر السعيد، كان مفاجأة للجميع المباراة الماضية وقدم أداء رائعا وسيتم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، مختتما أنه عقب مباراة القادسية سيتم تغيير 3 أو 4 مراكز بالفريق بلاعبين جدد.

