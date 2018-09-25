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رائد مقدم يكتب : السيسي وتطوير النظام الدولي‎

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
كعادة كل خطابات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في المناسبات الوطنية أو في المحافل الدولية. فهو دائما ما يضع يده على المرض برؤية ثاقبه ويشير إلي طرق علاجه بمنتهي البساطة واليسر. فكما كانت كلمته في الدورة الـ72 أمام الجمعيه العامه للأمم المتحده حينما تكلم عن التعارض بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ليضع العالم بأكمله علي خط مواجهة ومكافحة الإرهاب وفضح كل من مول ودرب وآوى وعالج الإرهابيين.

وكشف الوجه القبيح لأنظمة ولدول وكيانات تتستر وراء الشعارات وترتكب أفظع الجرائم في حق الشعوب بدعمها للإرهاب والإرهابيين. فتأتي كلمته أمس في مؤتمر السلام لذكري الزعيم نيلسون مانديلا ليضع يده علي المطلوب في المرحله القادمه. عندما تكلم عن مواجهة أنفسنا بما يحتاجه النظام الدولى من تطوير للحفاظ على القيم والغايات النبيلة، وخص بالذكر قارتنا الأفريقية، التى كان ومازال نيلسون مانديلا رمزًا لها، وهي تواجه تحديات متمثلة بشكل أساسى فى ضرورة حصول جميع أطفالنا على تعليم يؤهلهم للمستقبل، وفى إنهاء معاناة شبابنا من البطالة ومن استهداف دعاة الإرهاب والتطرف لعقولهم لتغييبهم عن هذا المستقبل، وفى ندرة المياه والغذاء والتصحر، وفى ضعف الرعاية الصحية للجميع، مما يمكن المرض والأوبئة من اختطاف المستقبل. 

وأشار سيادته أيضا إلي الخلل فى آليات التعاون الدولى الذي أفرز هذا الواقع الذى نتطلع فى أفريقيا لتغييره بالإرادة والمثابرة والشجاعة فى اتخاذ القرارات الصعبة. فقد وضع سيادة الرئيس النظام الدولي أمام مسؤولياته وذكرهم بدورهم الحقيقي والذي يجب أن يقوم به من أجل الأمن والأمان الدولي. واختتم كلمته بأن وضع الحل لعلاج ذلك الخلل وقال "فلنتحرك معًا وقدمًا لتحقيق أهداف هذه القمة التاريخية، ولنسترجع القيم والمثل التى تبناها نيلسون مانديلا عبر مراحل نضاله، ولنجعل هدفنا المشترك هو تمكين شعوبنا من مستقبل أفضل فى عالم أكثر سلامًا واستقرارًا".

أحسنت سيادة الرئيس في كلمتك وأصبت في رؤيتك..
عاشت مصر

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