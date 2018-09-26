تعرف على حالات جمع الصلوات دون قصر أو سفر

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه توجد حالات يجوز فيها الجمع بين الصلوات دون قصر ومن هذه الحالات المرض كأن يكون الشخص كثير الإغماءات أو يأخذ دواء يجعله نائما لفترات طويلة.





وأضاف "عثمان" في فتوى له أن الخوف من بين الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلوات فمثلا شخص يخاف ان ترك مكانه لبعض الوقت فقد يتعرض للسرقة فيجوز له أن يجمع الصلاة أو مثلا الطبيب الذي يجري عملية جراحية حرجة تستغرق عدة ساعات فيجوز له قبل بدء العملية ان يجمع بين الفرضين الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء حسب وقت العملية.



