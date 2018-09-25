ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة مركبات التوك توك بالإكراه.



تلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات بتمكين الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية من ضبط "مرسى ك . ه 27 عاما- عاطل"، و"جازية . ع . ع 26 عاما ربة منزل" و"حمدي . أ س 32 عاما ميكانيكي"، واثنين آخرين جميعهم مقيمون بذات المركز.



كانوا قد كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات مركبات التوك توك بالاكراه، وتم ضبط المتهمين الخمسة حال استقلالهم دراجة بخارية توك توك مُبلغ بسرقتها، وبحوزة الأول سلاح ناري والثانى هاتف محمول.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





