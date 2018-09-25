مليار و200 مليون يورو تكلفة تصنيع 1300 عربة سكة حديد بالتعاون مع روسيا

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن التحالف الروسي قدم أفضل عروض في المناقصات التي طرحت لتطوير منظومة جرارات السكة الحديد، مشيرا إلى أن الجديد في التعاقد ان مصنع 200 حربي سيكون شريكا مع الجانب الروسي في تصنيع تلك العربات.



وأضاف عرفات خلال مؤتمر صحفي ان ظهور العربات الجديدة سيتم خلال 14 شهرا، مشيرا إلى أن اجمالي التمويل حوالي مليار و200 مليون يورو.



من جانبه قال محمد العصار وزير الانتاج الحربي ان الشركة الروسية عاينت شركة الانتاج الحربي وتأكدت من قدرتها علي القيام بتصنيع هذه الجرارات وذلك في اطار المشاركة لتحسين منظومة السكة الحديد والتي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين وسنبذل كل الجهد لانتاج هذه العربات بالتعاون مع الحانب الروسي بالجودة والتوقيت المطلوب.

