المالية تصدر كتابا دوريا لـ القيمة المضافة.. وتخطر العدل والمحامين

أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 114 لسنة 2018، إلحاقا للكتاب الدوري رقم 113 لسنة 2018، بشأن ضرورة تطبيق أحكام بروتوكول التعاون المبرم بين كل من وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين.



ونص الكتاب الدوري على : "لا يتم تحصيل الضريبة المبينة بالبروتوكول إلا مرة واحدة عند قيد الدعوى والطعن ولا يجوز المطالبة بضريبة أخرى عند تصوير الأوراق هذه الدعوى أو الطعن أو إعادة إعلانها أو على غيرها من الأعمال المتصلة بذات الطعن أو القضية أمام المحكمة التي دفعت الضريبة عنها".



وأضاف: "على السادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة تنفيذ ما جاء عليه بدقة".



ومن جهته، خاطب وزير المالية الدكتور محمد معيط، وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ونقيب المحامين سامح عاشور، لإبلاغهم بالكتاب الدوري.