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أخبار العالم

ترامب: نهج بلادنا في الشرق الأوسط يمثل انطلاقة مهمة بالمنطقة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:56 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نهج بلاده الجديد في الشرق الأوسط بدأت ثماره في الظهور، وذلك عقب زيارته الأخيرة إلى السعودية، حيث تعهدت السعودية بالمساعدة بملايين الدولارات من أجل دعم القضية السورية، وقضايا المنطقة.

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته في الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أن نهج بلاده الجديد في الشرق الأوسط يمثل انطلاقة مهمة في التعاون مع دول المنطقة، داعيا إلى ضرورة التوصل لحل سياسي يحترم الشعب السوري.

ووجه ترامب الشكر إلى دول المنطقة بسبب موقفهم الداعم للقضية السورية.

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