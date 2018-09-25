إيهاب جلال: مباراة أهلي طرابلس أمام الوداد صعبة للغاية

أبدى إيهاب جلال، مدرب أهلي طرابلس الليبي، رضاه التام عن اللاعبين بعد التعادل أمام الوداد بهدف لكل منهما بذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية، نظير المجهود الذي قاموا به طيلة المواجهة.



وقال جلال : "الهدف المبكر الذي سجلناه ساعدنا في المباراة، وزاد من الضغط على الوداد. الأمور كانت ستصبح أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لو كان الفريق البيضاوي هو السباق للتسجيل".



وأضاف أنه كان متخوفًا من الجانب البدني، في اللحظات الأخيرة من المباراة، خاصة وأن فريقه خاص أول مباراة رسمية، مؤكدًا أن التعادل يبقى نتيجة إيجابية.



وأوضح جلال أن مباراة العودة المقرر إقامتها 28 سبتمبر الجارى ستكون صعبة للغاية فى ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق المنافس .