في افتتاح المؤتمر السنوي للمحامين.. عاشور: انتصرنا في كل معاركنا.. ولا مجال للفساد في نقابة المحامين ومشروعاتها الجديدة.. صور

3 آلاف محام في المؤتمر السنوي من جميع النقابات الفرعية

سامح عاشور:

هناك من يريد إفساد وعرقلة المؤتمر

لا مجال للفساد في نقابة المحامين ومشروعاتها الجديدة

النقابة انتصرت في كافة معاركها

النقيب يهنئ المحامين

المؤتمر ومشاكل المحامين الخاصة

معارك النقابة

3 محاور تنموية

مشروعات المحامين الجديدة

الإسكان الاجتماعي ووثيقة أمان ومعاش المحامين

مجلس المحامين ومعركة التنقية

نصف مليار جنيه فائض مالي

شركاء النقيب في المسئولية

تطوير أملاك النقابة بالغردقة

الضريبة على الدخل

دور المحامين في مواجهة الإرهاب

عقدت نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السنوي العام والمنعقد بمحافظة البحر الأحمر تحت عنوان "الوطن .. المحاماة" بناء وتنمية واستقرار، بمشاركة أكثر من 3 آلاف محام.قال سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن مؤتمر المحامين السنوي ينعقد هذا العام في مناخ صعب غير مسبوق، مشيرا الى أن هناك حرفة افتعال المشكلة التي تتعارض مع المصلحة العامة، قائلا: “في كل عام يأتي من يطرح مشكلة خارج النطاق لعرقلة وإفساد المؤتمر”.وأكد نقيب المحامين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام الذي بدأ أولى انعقاد جلساته بمدينة الغردقة، أمس الاثنين، تحت شعار “الوطن – المحاماة” بناء وتنمية واستقلال، أن النقابة خرجت منتصرة في كافة معاركها، وإن مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية شريك أساسي فيما تم التوصل إليه من نجاح بوجه عام، مشيرًا إلى أن اصطفاف الجمعية العمومية خلف مجلس النقابة في جميع معاركها، لم يشهده في تاريخه النقابي حول أي مجلس منتخب.وهنأ فى بداية كلمته جموع المحامين بالعامين الجديدين الهجري والقبطي، والعام القضائي الجديد، موجها الشكر لشركائه في المسئولية فيما تم الوصول إليه من إنجازات نقابية، معددا إياها بالجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.وقال إن الأمر يقتضي الثبات والتركيز، وأن القدوم إلى المؤتمر ليس لتقديم مشاكل خاصة أو اعتراضية فالتوقيت غير مناسب للشكاوى الشخصية، فالمحامي يعرف جيدا متى يقدم طلباته وهذا من تعاليم المحاماة.وعرض النقيب العام خلال الجلسة الافتتاحية، بعضًا من ملفات نقابة المحامين، ومنها؛ معركة الضريبة على القيمة المضافة، ومشروعات المحامين، والتنقية التي سماها بأم المعارك، وأخيرا معركة الوطن ضد الإرهاب والموقف الدولى.وذكر ثلاثة محاور يعمل عليها مجلس النقابة مع الفرعيات لتنقية الجداول وتحقيق التنمية، الأول التنقية العددية ليتبقى الأعداد الفعلية من المشتغلين، والثاني التنقية الكيفية وذلك بتفعيل معهد المحاماة مرة أخرى، وأما المحور الثالث فهو ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد ووصلت مدخرات النقابة 500 مليون جنيه، والاتجاه الى تطوير معهد المحاماة وإنشاء أكاديمية للمحاماة توازي الأكاديمية القضائية، ويكون التخرج منها شرط للالتحاق بنقابة المحامين.وقال إن شركات عالمية ستمول مشروع إنشاء النقابة لـ 3 مستشفيات عالمية ومول تجاري، عن طريق قرض بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليون يورو، موضحًا أن الضامن للقرض هو المشروع ذاته، وليست أموال وأملاك النقابة، ومشيرًا إلى أن سداد القرض على عشرين عام، مع 3 سنوات سماح في البداية، والفائدة 1.43 % فقط.وعن الإسكان الاجتماعي للمحامين ووثيقة أمان، قال “عاشور” “قدمنا 3500 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي للدولة لأول مرة، وسنعيد ذلك مرة أخرى لتعويض المحامين عن الأراضي المسحوبة من النقابة، إضافة لوثيقة أمان التي ستساهم النقابة بها بـ 500 جنية للمحامين، وأسر المعاشات لتوفير شيء من الطمأنينة الاقتصادية لأبنائنا المحامين”، وعن معاش المحامين قال: “سيصل في يناير إلى 2000 جنيه ليظل الأعلى في مصر إضافة لزيادة 5 % كل عام.ووصف النقيب العام، معركة تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمعركة الأشرس الذي يخوضها مجلس النقابة، مشددا علي أن النقابة لن تتراجع عن تنقية الجداول، موضحًا أن الاشتراك لا يمثل 10 % فقط من دخل النقابة، والاعتماد الحقيقي على أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود.وكشف “عاشور” عن وجود نصف مليار جنيه فائض نقابي على صورة ودائع في البنوك، مؤكدا أنه لا مساحة للفساد في مشروعات المحامين لإسناد أغلبها إن لم يكن جميعها للقوات المسلحة.كما قدم “عاشور” شركاء المسئولية فيما تم التوصل إليه من أداء وإنجاز في ثلاثة أطراف؛ الأول اصطفاف الجمعية العمومية للمحامين والثاني هو مجلس النقابة العامة والثالث هم النقباء الفرعيين وأعضاء مجالسهم الذين ساعدوا في مواجهة الحرب الشرسة على نقابة المحامين.كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن حضور محافظ البحر الأحمر، والاستشاري الخاص بمشروع تطوير أملاك النقابة بالغردقة، خلال الجلسة النقاشية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمسرح المحافظة.وأوضح نقيب المحامين قائلا، إن من أحد المعارك التي خاضتها النقابة كانت معركة الضريبة على الدخل فخرج من يقول إنه قانون جديد، مؤكدا أنه قانون قديم تم إصداره منذ عام 2005 وأنه مع ارتفاع الأسعار قرر وزير المالية رفع أسعار الضريبة دون أن يستمع لأحد في وقت إجازة عيد الأضحى، وندد النقيب بالمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي ممن ليس لهم علاقة بالعمل النقابي.أكد النقيب العام اصطفاف نقابة المحامين خلف الدولة في محاربتها للإرهاب، واصفًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ البلطجي لما يفرضه من عقوبات على الدول والأشخاص، وأن ما يفعله في المنطقة العربية ليس لحساب العرب أو أي من حكامها سواء في الخليج أو مصر أو السودان أو ليبيا أو سوريا.