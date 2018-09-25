محمد صلاح أول لاعب عربي وأفريقي يحصل على جائزة بوشكاش

استطاع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم المحترف بصفوف ليفربول، تحقيق إنجاز تاريخى لمصر والعرب وأفريقيا غير مسبوق، بعد أن حصل على جائزة بوشكاش، أمس الاثنين، من الفيفا.



وتقدم الجائزة لصاحب أفضل هدف في العام، وهو الذي أحرزه صلاح، في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي، الموسم الماضي.



وأصبح صلاح بذلك أول عربي وإفريقي، يتوج بجائزة بوشكاش عبر تاريخها. وتضم قائمة الفائزين بالجائزة، منذ استحداثها عام 2009، كلا من، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتركي حميد ألتينتوب، والبرازيلي نيمار، والروسي ميروسلاف ستوتش، والسويدي زلاتان إبراهيموفتش، والكولومبي خاميس رودريجيز، والبرازيلي فينديل ليرا، والماليزي محمد فايز، والفرنسي أوليفييه جيرو.



