ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ترامب: إدارتي أنجزت خلال عامين ما لم يتم إنجازه في عقود سابقة.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:38 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
توك شو
قال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إنه تحدث العام الماضي عن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع، وعرضت رؤية لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.

وأضاف "ترامب" خلال أعمال الجلسة العامة للأمم المتحدة بدورتها رقم 73 المُنعقدة بنيويورك، اليوم، الثلاثاء، أن إدارته منذ توليه الحكم استطاع إنجاز ما لم تنجزه الإدارات السابقة فى عقود، معتبرا أن الاقتصاد الأمريكى ازدهر بشكل ملحوظ، حيث تم إضافة 10 تريليون دولار إلى الثروة، بجانب وصول البورصة إلى أعلى مستوياتها، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا.

أشار "ترامب" الى الاعتماد على آليات إصلاح منها الضرائب وعظمت أمريكا من القدرات العسكرية، بتدعيمها بقيمة 7 مليارات دولار خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن قدرات أمريكا العسكرية سوف تتعاظم قريبا عما كانت عليه الفترات السابقة.

ترشيحاتنا

ثروت سويلم يكشف الأسباب الحقيقية وراء إنهاء التعاقد مع الشركة الراعية لملابس المنتخب

قائد ليفربول يسخر من محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة بوشكاش

بالأسماء .. تعرف على قائمة المصوتين لاختيار أفضل لاعب في العالم.. مستند

فيصل جودة وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

ترامب: النظام التجارى العالمى بحاجة للتغيير.. فيديو

أول تعليق من وزير الرياضة على خسارة صلاح لقب أفضل لاعب في العالم

بالأسماء.. مصرع تلميذة وإصابة 8 آخرين في حادث ميكروباص بالإسماعيلية

أحمد حسن ضيفا على قناة صدى البلد مساء اليوم

الحكم على إبراهيم المنيسي في اتهامه بسب مجدي عبد الغني.. 30 سبتمبر

القبض على فتاة استرالية جمعت 9 آلاف دولار بزعم إصابتها بالسرطان

تفاصيل أول رحلة للقطار السريع بين القدس وتل أبيب

كليب نانسي عجرم الجديد بدنا نولع الجو.. لوك كاجوال ووصلات رقص.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

تسليم 109 محاضر سداد لأراضي المراشدة كمرحلة أولى بقنا..صور

15 صورة تكشف أناقة كاثرين زيتا جونز في عيد ميلادها

فيديو

ترامب: إيران السبب الرئيسي للأزمة السورية .. فيديو
ترامب: نختار الاستقلال على الحوكمة والطغيان.. فيديو
ترامب: إدارتي أنجزت خلال عامين ما لم يتم إنجازه في عقود سابقة.. فيديو
ماريا فريناندا: يعانى الملايين من العنف والعوز وآثار التغير المناخي.. فيديو
الأمم المتحدة: نأسف لاستمرار العنف ضد المرأة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟