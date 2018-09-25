ترامب: إدارتي أنجزت خلال عامين ما لم يتم إنجازه في عقود سابقة.. فيديو

قال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إنه تحدث العام الماضي عن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع، وعرضت رؤية لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.



وأضاف "ترامب" خلال أعمال الجلسة العامة للأمم المتحدة بدورتها رقم 73 المُنعقدة بنيويورك، اليوم، الثلاثاء، أن إدارته منذ توليه الحكم استطاع إنجاز ما لم تنجزه الإدارات السابقة فى عقود، معتبرا أن الاقتصاد الأمريكى ازدهر بشكل ملحوظ، حيث تم إضافة 10 تريليون دولار إلى الثروة، بجانب وصول البورصة إلى أعلى مستوياتها، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا.



أشار "ترامب" الى الاعتماد على آليات إصلاح منها الضرائب وعظمت أمريكا من القدرات العسكرية، بتدعيمها بقيمة 7 مليارات دولار خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن قدرات أمريكا العسكرية سوف تتعاظم قريبا عما كانت عليه الفترات السابقة.



