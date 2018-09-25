كلوب: مينيوليه سيشارك غدا أمام تشيلسي.. وحالة فان دايك تتحسن

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الحارس البديل سيمون مينيوليه، هو من سيلعب مباراة الفريق غدا الأربعاء أمام تشيلسي.



ويلعب ليفربول غدا أمام تشيلسي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو".



وقال كلوب - في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول - "اللاعب الوحيد الذي يمكنني تأكيد مشاركته، هو سيمون مينيوليه، وحسم مصير باقي التشكيل سيكون غدا، هناك الكثير من الأشياء يجب مراعاتها عند التفكير في التشكيل، خاصة حينما يتعلق الأمر بمباراة في بطولة الكأس".



وأضاف، "بالتأكيد ستكون هناك تغييرات على التشكيل، ونحن معتادون على اللعب ثلاث مرات في الأسبوع، وقادرون على المنافسة في المسابقات المختلفة"، أما عن مينيوليه قال مدرب ليفربول "هو قادر على الذهاب لناد آخر وأن يكون الحاري رقم 1 في العالم، هو يتدرب بشكل رائع، ويستحق المشاركة، وأنا سعيد لمنحه الفرصة".



وعن مدافع الفريق المصاب فيرجيل فان دايك، أشار كلوب إلى أن حالة المدافع الهولندي تحسنت كثيرا، ولكنه أكد ضرورة استقرار حالته قبل الدفع به في المباريات.

