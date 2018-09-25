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أخبار العالم

ترامب يدعو العالم لنبذ نظام طهران

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:35 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73 في نيويورك ، اليوم، إن النظام الديكتاتوري الإيراني يعمل على نشر الدمار والفوضى في الشرق الأوسط، وأنه لا يحترم حدوده ولا حدود جيرانه.

وأضاف أن الشعب الإيراني غاضب من النظام الذي أنفق المليارات على الجماعات والمليشيات المسلحة في المنطقة، ونهبوا الوقف الديني للبلاد لإنفاقه على عملائه لشن الحروب.

أكد ترامب أن هذا هو السبب الحقيقي وراء تأييد الشرق الأوسط لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي وصفه بأنه الصفقة السيئة، التي استغلها النظام الإيرانى لتحقيق أهدافه بامتلاك رؤوس نووية ودعم المليشيات الإرهابية وأخذ بموجبها الكثير من الأموال، حيث نمى الاقتصاد الإيراني بعد إبرام الاتفاق النووي بنسبة 40%.

شدد ترامب على عدم سماح أمريكا للنظام الإيرانى بالتمادى فى ممارساته أو أفعاله، لافتا إلى أن النظام الإيرانى ينادي بموت أمريكا والقضاء على إسرائيل بامتلاك أخطر سلاح في العالم.

طالب ترامب دول العالم بنبذ النظام الإيراني، خاصة الدول التي تشتري النفط الخام منها، حتى يغير النظام الإيراني من سلوكه، ويعود إلى المسار الحقيقي لدينه، مشيرا إلى أن واشنطن فرضت الشهر الماضي العقوبات التي كانت مرفوعة بموجب الاتفاق النووي، وسيكون هناك المزيد خلال الشهر المقبل، والمزيد والمزيد في المستقبل.

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