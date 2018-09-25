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ترامب: النظام التجارى العالمى بحاجة للتغيير.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:24 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يجب أن تكون حركة التجارة العالمية عادلة ومتوازنة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح باستغلالها، معلقًا:"لن نسلم السيادة الأمريكية لسيادة غير أمريكية ونرفض عقلية العولمة".

وأشار"ترامب" خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها رقم 73،اليوم الثلاثاء،إلى أن النظام التجارى العالمى بحاجة ماسة للتغيير.

وأضاف: أن الولايات المتحدة لن تسمح بنهب الثروات وتلتزم بحماية مواطنيها من جميع الأطراف الخارجية،متابعًا:" نحن ملتزمون بالحفاظ على استقلالنا من تغلغل القوى الأجنبية التوسعية".

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