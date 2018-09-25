ترامب: النظام التجارى العالمى بحاجة للتغيير.. فيديو

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يجب أن تكون حركة التجارة العالمية عادلة ومتوازنة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح باستغلالها، معلقًا:"لن نسلم السيادة الأمريكية لسيادة غير أمريكية ونرفض عقلية العولمة".



وأشار"ترامب" خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها رقم 73،اليوم الثلاثاء،إلى أن النظام التجارى العالمى بحاجة ماسة للتغيير.



وأضاف: أن الولايات المتحدة لن تسمح بنهب الثروات وتلتزم بحماية مواطنيها من جميع الأطراف الخارجية،متابعًا:" نحن ملتزمون بالحفاظ على استقلالنا من تغلغل القوى الأجنبية التوسعية".

