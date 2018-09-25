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برلمان

وزير السياحة الأيرلندي لعبد العال: نتطلع لزيادة أعداد السائحين لمصر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:32 م
وزير السياحة والنقل
وزير السياحة والنقل والرياض الأيرلندي والدكتور على عبد العال
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى أيرلندا على رأس وفد برلماني، التقى الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له مع وزير النقل والسياحة والرياضة في أيرلندا.

وخلال اللقاء، دعا الدكتور علي عبدالعال إلى زيادة أعداد السائحين من أيرلندا إلى مصر، لا سيما في ضوء تمتع مصر بالعديد من مقومات السياحة بأنواعها المختلفة، وفي ضوء تحسن الأوضاع الأمنية في مصر واستقرار الأوضاع الداخلية بها، وهو الأمر الذي شهده بنفسه السيد رئيس البرلمان الأيرلندي خلال زيارته مصر العام الماضي 2017.

ومن جانبه، أكد وزير النقل والسياحة والرياضة الأيرلندي على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال السياحة، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أعداد السائحين من بلاده إلى مصر خلال الفترة القادمة.
وزير السياحة الأيرلندي لعبد العال: نتطلع لزيادة أعداد السائحين لمصر
وزير السياحة الأيرلندي لعبد العال: نتطلع لزيادة أعداد السائحين لمصر
وزير السياحة الأيرلندي لعبد العال: نتطلع لزيادة أعداد السائحين لمصر

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