الدلتا العالي للهندسة بالمنصورة يحتفل باستقبال الطلاب الجدد

شارك الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس إدارة أكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا حفل استقبال الطلاب الجدد بمعهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا، الذي أقيم اليوم بحضور الدكتور محمد إبراهيم السعيد عميد المعهد العالي للهندسة، والدكتور رجب الشهاوي، وكيل المعهد، والمهندس حاتم خليفة الأمين العام للمعهد.



ورحب ناصر، بالطلاب الجدد خلال كلمته التي ألقاها بالاحتفال مشيرًا الي ان مجموعة مؤسسة الدلتا التعليمية بدأت بتوفيق من الله عز وجل في كل خطوة من خطوات انشاء تلك الصروح التعليمية وكانت بداياتها بإنشاء مدرسة ثم مجموعة معاهد، وهي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والمعهد العالي للحاسبات والمعهد العالي للهندسة، ومجموعة مدارس الدلتا الأمريكية وجامعة الدلتا.



وشرح رئيس مجلس الإدارة للطلاب الجدد كيفية دراسة الهندسة والعلوم الهندسية وما يحمله المستقبل للطلبة المجتهدين.



وأشار إلى أن دراسة الهندسة هي البوابة الرئيسية لتولي المناصب القيادية في مصر وعلى سبيل المثال رئيس الوزراء الحالي والسابق مهندسين، والعديد من وزراء التعليم في خلال العشرون عام الماضية مهندسين أيضا، وهي دلالة على ان مهنة الهندسة مهنة عظيمة وهامة، وأضاف أن الهندسة مهنة تطوير نسعى جاهدين في إعداد طلابنا ليس فقط في الحصول على الدرجة العلمية اللازمة ولكن إعدادهم بما يتناسب وسوق العمل المطلوب في كبرى المؤسسات سواء بمصر أو خارجها.



وأوصى رئيس مجلس إدارة أكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الطلاب الجدد بضرورة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس للاستفادة من خبراتهم الحياتية والعلمية، لان دراسة الهندسة دراسة عملية تحتاج الي مجموعة من العناصر منها الدراسة التحريرية والعملية للوصول الي طالب مفيد للمجتمع ككل، وأضاف ان مؤسسة الدلتا التعليمية تسعى إلى توفير كافة المقومات المادية والمعنوية والبشرية من مدرجات ومعامل متخصصة وورش ومعدات وآلات بالإضافة الي الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة أصحاب الخبرات الكبرى في شتى المجالات.

