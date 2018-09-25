ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في ذكرى رحيله.. معلومات لا تعرفها عن نجاح الموجي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان نجاح الموجي والذي توفي عن عمر يناهز الـ 53 عامًا سنة 1998.

نجاح الموجي اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي وقد اعطاه فرصة التمثيل الفنان جورج سيدهم من خلال إعطائه دورا بمسرحية فندق الأشغال الشاقة.

تخرج في المعهد العالي للخدمة الإجتماعي والتحق بأحد الوظائف الحكومية ولم يتركها حتى وصل لمنصب وكيل وزارة.

وشارك نجاح الموجي في بطولة عدد كبير من الأفلام منها طأطأ وريكا وكاطم بك، امرأة مطلقة، اغتصاب، الكيت كات ومدافن مفروشة للإيجار.

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها.. تعرف على رأي راندا عوض في تمثيل ابنتها جميلة

التعليم: الميكروباص المقلوب بحادث الإسماعيلية مؤجر وغير تابع لأي مدرسة

نادين الراسي تغني مع ابنها بعد أزمة تعديه عليها بالضرب.. فيديو

أردوغان يطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي

من هو بوشكاش الذي فاز صلاح بجائزته لأحسن هدف في العالم؟

ترامب: النظام التجارى العالمى بحاجة للتغيير.. فيديو

أردوغان يلمح إلى دعم الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية في سوريا

فيصل جودة وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

مدير أمن الإسماعيلية يطمئن على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة

سبايكي طه حسين يثير ضجة على السوشيال ميديا.. صورة

بالأرقام.. الجمهور فعل المستحيل من أجل محمد صلاح.. و5 لاعبين سبقوه في الترتيب

رد ناري من محمود فايز على الاتهامات الموجهة لـ كوبر بشأن محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

تسليم 109 محاضر سداد لأراضي المراشدة كمرحلة أولى بقنا..صور

فيديو

محمد فايز: الدول العربية تلعب دورا رئيسيا لمنظمة الأوبك
ماكرون: لا أؤمن بقانون الأقوى وعلى إسرائيل وقف سياسة الأمر الواقع.. فيديو
ماكرون: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. فيديو
أليز ليبيك لـ صدى البلد: يمكن محاربة الإرهاب بالفن والموسيقى.. فيديو
محلل سياسي: مراهقو العالم لا يحملون هوية وطنية أو دينية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟