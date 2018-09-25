في ذكرى رحيله.. معلومات لا تعرفها عن نجاح الموجي

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان نجاح الموجي والذي توفي عن عمر يناهز الـ 53 عامًا سنة 1998.



نجاح الموجي اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي وقد اعطاه فرصة التمثيل الفنان جورج سيدهم من خلال إعطائه دورا بمسرحية فندق الأشغال الشاقة.



تخرج في المعهد العالي للخدمة الإجتماعي والتحق بأحد الوظائف الحكومية ولم يتركها حتى وصل لمنصب وكيل وزارة.



وشارك نجاح الموجي في بطولة عدد كبير من الأفلام منها طأطأ وريكا وكاطم بك، امرأة مطلقة، اغتصاب، الكيت كات ومدافن مفروشة للإيجار.