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ترامب: أصبحنا أكبر منتج للطاقة فى العالم..فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للطاقة فى العالم، موضحًا أن نيويورك مستعدة لتصدير الفحم النظيف إلى دول العالم.

وأعرب"ترامب" خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها رقم 73،اليوم، عن استيائه الكامل من رفع أسعار الطاقات النظيفة واستغلال بعض الدول فى ذلك السبيل، لافتًا إلى أنه يرغب فى خفض أسعار الطاقات النظيفة وتصديره إلى الدول.

وأضاف "الرئيس الأمريكى"أن تهريب البشر والإتجار بهم سلوكيات شنيعة يجب مواجهتها،منوهًا إلى أنه يجب الاعتراف بحق كل دولة فى تنفيذ سياستها للهجرة وقف ظروفها.

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