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توك شو

ترامب: نختار الاستقلال على الحوكمة والطغيان.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:40 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
توك شو
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تختار الاستقلال والتعاون على الحوكمة العالمية والسيطرة والطغيان، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تجبر أي دولة على مستوى العالم على العمل أو العبادة بطريقة ما، وما تطلبه فقط هو احترام السيادة الأمريكية.

وأشار "ترامب" خلال أعمال الجلسة العامة للأمم المتحدة بدورتها رقم 73 المُنعقدة بنيويورك، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه خلال الفترة السابقة قام بعلاقات ثنائية مع عدد من الدول مع قادة الكثير من الأمم، مشيرًا إلى النقاش مع كوريا الشمالية للابتعاد عن النزاع الكيميائي، واستبداله بنزعة جديدة للسلام، من خلال عدد من المشاورات والاجتماعات.

وأكد "ترامب" على العمل مع مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر لإقامة تحالف إستراتيحي للنهوض بالشرق الأوسط والعمل على ازدهاره.

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