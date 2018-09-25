كل نقطة بتفرق.. ندوة لقطاع توعية مياه شرب الدقهلية بكنيسة مار جرجس.. صور

عقد فريق التوعية ورئيس قطاع الجودة، ورئيس قطاع السنبلاوين لمياه الشرب بالدقهلية ندوة للكهنة والقساوسة لنشر رسائل التوعية في دروس الآحاد والوعظ، وذلك بمقر كنيسة مارجرجس بميت غمر، وذلك برعاية المهندس عزت الصياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، واستكمالا لحملة التوعية التي تقوم بها الشركة لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق".



وتم عرض دور الشركة في توفير مياه نظيفة وبيئة صحية من خلال الصرف الصحي، وتوضيح خدمات الشركة من خط ساخن وتطهير الخزانات، بالإضافة لتوزيع مطبوعات الشركة والهدايا.