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أخبار العالم

أردوغان يطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:36 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
شريف سيد
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، وإصلاح الأمم المتحدة، بسبب عدم قيامها بدورها المنوط به.

وقال أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الثروة في العالم لم يتم توزيعها بشكل عادل، لأنها تتركز في يد نسبة قليلة جدا من الأشخاص حول العالم.

وأضاف أن بلاده صرفت أكثر من 32 مليار دولار على اللاجئين السوريين، بجانب استقبالها الملايين منهم.

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