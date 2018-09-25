النصر للأسمدة تقلل خسائرها إلى 189 مليون جنيه خلال 2017/2018

كشف المهندس حمدى جابر رئيس شركة النصر للاسمدة ، أن إيرادات النشاط بلغت 464 مليون جنيه للعام المالي 2017-2018 وذلك مقابل إيرادات بلغت 430 مليون جنيه العام المالى 2016-2017.



جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية.



وأضاف جابر أن الشركة نجحت في تقليص الخسائر من 351 مليون جنيه، مقابل 189 مليون جنيه العام المالى2017-2018، موضحا أن تقليل الخسائر جاء رغم تحمل الميزانية العامة أعباء تمثلت فى 60.5 مليون جنيه العام فروق أسعار، و 21.1 مليون جنيه كهرباء، وتحمل 5.6مليون جنيه فروق سعر الكبريت.



وأشار حمدى جابر الى أن الميزانية تحملت العديد من أعباء الهلاك أيضا.



وفى ذات السياق انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات معدلات الأداء، التي لم تحقق المستهدف وارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي بصورة كبيرة، مما حمل الشركة نحو 28 مليون جنيه بجانب عدم تحقيق قيمة مضافة.

