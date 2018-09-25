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حوادث

ضبط مصنع لبيع مثلجات مجهولة المصدر ببني سويف.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:40 م
المصنع المضبوط
المصنع المضبوط
محمد عبد الحليم
صّرح العميد عبدالرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببني سويف، بأنه تم ضبط مصنع غير مرخص «تحت بير السلم» متخصص في تصنيع «المثلجات» وبيعها أمام المدارس، بنطاق دائرة الوحدة المحلية.

جاء ذلك، عقب حملة قادها رئيس الوحدة المحلية، بمشاركة نائبه أيمن عبيد، و«محمد سمري خليل ومسعد إبراهيم يوسف»، مراقبين صحيين، استهدفت باعة المأكولات والمشروبات أمام المدارس.

وضبطت الحملة عربة يدوية تبيع مثلجات مجهولة المصدر أمام مدرسة بقرية الشيخ عابد، بدائرة المركز، وبتتبع البائع، تبين وجود مصنع غير مرخص «تحت بير السلم» متخصص في تصنيع «المثلجات» وبيعها أمام المدارس.

تم التحفظ على المصنع وما بداخله من منتجات ومستلزمات التصنيع، وتحرر المحضر اللازم ضد «ع. ع. ا. م» مقيم في قرية «سنور القبلية» مركز سنورس بمحافظة الفيوم .


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