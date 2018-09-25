برلماني: البابا تواضروس يحظى بتقدير واحترام كل المصريين

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، تحية للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على تصريحاته خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية والتى اكد فيها أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار فى ظل القيادة السياسية الحالية وأن الأوضاع تغيرت تماما للأفضل منذ 5 سنوات معربا عن ترحيبه بكل من يرغب فى زيارة مصر.



واعتبر "حساسين" فى بيان له اصدره منذ قليل هذه التصريحات بمثابة صفعة قوية على وجه جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.



وأكد النائب أن قداسة البابا تواضروس يحظى باحترام وتقدير كبيرين من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية لحرصه الكبير فى الحفاظ على الدولة المصرية وتماسك شعبها ووقوفه صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ليس له اى هدف سوى إسعاد الشعب المصرى كله ورفع اسم وعلم مصر فى المحافل الدولية.