مواد البناء: 12% زيادة بصادراتنا لإيطاليا في 7 أشهر

أكدت د.حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، أن إجمالى حجم الصادرات المصرية لإيطاليا من قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية فى الفترة من يناير إلى يوليو 2018 بلغ حوالى 305 ملايين دولار بزيادة قدرها 12%، بالمقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.



وقالت إن هناك جهودًا تبذل لزيادة الصادرات المصرية، منها الإعداد الجيد للاشتراك فى المعارض، ومنها معرض "مارموماك" الدولى لتصميمات وتكنولوجيا الرخام والذى ستنطلق غدًا أولى فعالياته بمدينة فيرونا الإيطالية في دورته الثالثة والخمسين، والمقام خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر 2018.



وأضافت أن مصر تشارك رسميًا للعام الثالث عشر على التوالى بهذا المعرض بجناح يضم 11 شركة كبرى، وذلك في إطار تنفيذ المجلس التصديري لمواد البناء لاستراتيجية الدولة من أجل الترويج للمنتج المصري والوصول إلى الأسواق العالمية.



وأوضحت أن تواجدنا باستمرار فى المعارض العالمية المتخصصة يجعل مصر دائمًا على خريطة المعارض العالمية فى هذا القطاع المهم والذى بنموه وتطوره يسهم فى تطوير ونمو شركات القطاعات المرتبطة به كقطاعات السيراميك والأسمنت وغيرهما.



وقالت إن معرض "مارموماك" يعتبر منصة دولية ومن أكبر المعارض المتخصصة بالعالم التي تناقش مستقبل صناعة مواد البناء والتقنيات الحديثة والمتطورة في الصناعة وإن المعرض يهدف إلى البحث عن شركاء جدد وجذب استثمارات إيطالية في قطاع مواد البناء والرخام والجرانيت من خلال تنظيم عدة لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الإيطالية المشاركة في المعرض.



وأشارت إلى أننا نسعى للاستفادة من الخبرات الإيطالية لتعزيز المنافسة مع الشركات الأخرى والوصول إلى أعلى معاير الجودة والإنتاجية وخفض التكلفة باستخدام التكنولوجيا المتطورة في الصناعة والحفاظ على البيئة، وتعد إيطاليا ثاني أكبر دولة من حيث صادرات قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وبلغت صادرات القطاع إلى إيطاليا نحو 459 مليون دولار فى عام 2017، موضحة "اننا بصدد التعاون مع كل منظمي المعارض المتخصصة وفق آليات عمل احترافية والتي تراعيها كبري دول العالم حيث تعتبر المعارض من الوسائل المهمة لزيادة الصادرات المصرية وتخفيض حجم الواردات مما ينعكس ايجابيا علي خفض عجز الميزان التجاري والاهم معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد القومي بفضل ما تجلبه الصادرات من عملات اجنبية".



وأفاد ممثل المجلس في المعرض احمد عبد الفتاح ان عدد الزائرين الدوليين وصل بمعرض "مارموماك" الى 67 الفا و928 زائرا من 146 دولة عام 2017، وشارك في دورته السابقة ما يقرب من الف و600 زائر من 56 دولة وفقا لإحصائيات المعرض.