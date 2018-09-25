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أخبار العالم

أردوغان يلمح إلى دعم الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية في سوريا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:33 م
صدى البلد
شريف سيد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده استطاعت وقف هجوم دموي كانت ستقوم به الحكومة السورية، من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه بين تركيا وروسيا.

وألمح أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دعم الولايات المتحدة للجماعات الكردية في سوريا، قائلا إن بعض دول العالم تدعم التنظيمات الإرهابية هناك.

واعترف الرئيس التركي بالتدخل التركي في الداخل السوري لعدة مرات في منبج وحتى الحدود العراقية.

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