ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

اللجنة النوعية لحزب الوفد تطالب بوضع خطط في محاربة الجهل والبطالة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:52 ص
صدى البلد
فريدة محمد
ثمّنت الدكتورة منال العبسي رئيس اللجنة النوعية لحزب الوفد، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في محاربة الإرهاب ، منذ أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بالتعاون مع رجال الشرطة بالقضاء علي الارهاب الأسود الموجود في سيناء ومواجهة المؤامرات والمخططات التي تستهدف النيل من مصر وشعبها.

وقالت "العبسي"، في بيان لها، إن الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس السيسي كانت سببا في حفظ أمن وسلامة الوطن، خاصة في ظل التهديدات التي مثلتها الجماعات المتطرفة ذات الجنسيات المتعددة علي المنطقة العربية والعالم أجمع الذي ظن أنه بمنأى عن الإرهاب خاصة بعد التفجيرات والعمليات الانتحارية التي تعرضت لها أمريكا وباريس ولندن وغيرها من الدولة بسبب ما تلقته تلك الجماعات المتطرفة من دعم بالسلاح والمال من بعض الدول المعلومة للجميع.

وأكدت رئيسة اللجنة النوعية للمرأة، أن محاربة الارهاب ومواجهته لا تتوقف فقط عند المواجهات الأمنية بل تحتاج الي تكاتف وتضافر كافة الجهود وان يتحمل الشعب مع مؤسساته المدنية والرسمية خاصة مؤسستي «الأزهر والكنيسة» بمختلف التوجهات المسئولية في التصدي للارهاب، وان تكون هناك خطط واضحه في محاربة الجهل والبطالة التي تعد ابرز العوامل المساعدة لتفحله وانتشاره.

وأضافت الدكتورة منال العبسي، أن تماسك وتلاحم الشعب المصري كان من أهم العوامل التي ساعدت علي افشال كافة المؤامرات التي تحاك بالدولة من اجل اسقاطها في براثن الحرب والاقتتال، مشيدة بوعي المصريين وحرصهم علي الحفاظ علي وطنهم ودحر الارهاب.

ترشيحاتنا

ترامب يحتفي بالسيسي ويحتقر رئيس وزراء كندا في مأدبة غداء الأمم المتحدة

مدافع النجمة يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الأهلي قبل المواجهة النارية

السعودية ترد على اتهامات إيران بتورطها في هجوم الأحواز الإرهابي

شاهد.. أحمد الفيشاوي وزوجته الجديدة في أول ظهور بعد الزفاف

24 رسالة في كلمة الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة.. فيديو

والنبي ادوني ربع ساعة أنام.. حرقة طفل يبكي في المدرسة بسبب الصحيان بدري.. فيديو

أردوغان يغادر قصرين رئاسيين فى إسطنبول وينتقل إلى قصر جديد.. لهذا السبب

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ما محبة إلا بعد عداوة.. صداقة عمر الشريف وعادل هيكل بدأت بخناقة

داعية إسلامي: تارك الصلاة ليس كافرا ولكنه عاص.. فيديو

العاهل السعودي يزور المسجد النبوي .. صور

روحاني يكشف السبب الحقيقى لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

طارق فهمي: الرئيس السيسي أكد أن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة
استشاري: 5 نصائح للمرأة الحامل لتجنب مشاكل وآلام العظام بعد الولادة.. فيديو
طارق فهمي: السيسي كرر كلمة المصداقية فى كلمته أمام الأمم المتحدة 7 مرات
24 رسالة في كلمة الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة.. فيديو
طارق فهمي: الرئيس السيسي تحدث عن دور مصر الرئيسي في المنطقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟