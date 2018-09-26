اللجنة النوعية لحزب الوفد تطالب بوضع خطط في محاربة الجهل والبطالة

ثمّنت الدكتورة منال العبسي رئيس اللجنة النوعية لحزب الوفد، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في محاربة الإرهاب ، منذ أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بالتعاون مع رجال الشرطة بالقضاء علي الارهاب الأسود الموجود في سيناء ومواجهة المؤامرات والمخططات التي تستهدف النيل من مصر وشعبها.





وقالت "العبسي"، في بيان لها، إن الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس السيسي كانت سببا في حفظ أمن وسلامة الوطن، خاصة في ظل التهديدات التي مثلتها الجماعات المتطرفة ذات الجنسيات المتعددة علي المنطقة العربية والعالم أجمع الذي ظن أنه بمنأى عن الإرهاب خاصة بعد التفجيرات والعمليات الانتحارية التي تعرضت لها أمريكا وباريس ولندن وغيرها من الدولة بسبب ما تلقته تلك الجماعات المتطرفة من دعم بالسلاح والمال من بعض الدول المعلومة للجميع.





وأكدت رئيسة اللجنة النوعية للمرأة، أن محاربة الارهاب ومواجهته لا تتوقف فقط عند المواجهات الأمنية بل تحتاج الي تكاتف وتضافر كافة الجهود وان يتحمل الشعب مع مؤسساته المدنية والرسمية خاصة مؤسستي «الأزهر والكنيسة» بمختلف التوجهات المسئولية في التصدي للارهاب، وان تكون هناك خطط واضحه في محاربة الجهل والبطالة التي تعد ابرز العوامل المساعدة لتفحله وانتشاره.



