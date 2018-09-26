ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: جهود السيسى أعادت بريق مصر الدولي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:00 ص
الرئيس السيسى في
الرئيس السيسى في الامم المتحدة
فريدة محمد
أشاد النائب ممتاز دسوقى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس السيسى فى أعمال الدورة رقم 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر استعادت بريقها من خلال الجهود التى يبذلها الرئيس على الصعيد الخارجى.

وقال النائب إن مشاركة مصر هى فرصة لطرح رؤيتها حول مُجمل الأوضاع الدولية، كما أنها تعرض الجهود التى تقوم بها مصر لمحاربة الإرهاب نيابة عن العالم، بالإضافة إلى جهودها لحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف النائب أن المقابلات الثنائية التى يقوم بها الرئيس السيسى على هامش القمة فرصة جيدة لتعميق العلاقات الثنائية مع كافة دول العالم والبحث عن شركاء جدد لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات بما يعود بالخير على الاقتصاد الكلى للبلاد.

أكد النائب أن مشاركة مصر بقوة تدحض كافة الشائعات عن الأوضاع فى مصر، حيث تؤكد من خلال مشاركتها حقيقة الأوضاع ونجاح مصر فى مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن الاقتصادى والاستقرار وهو ما يدعم بدوره خطة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمار.

ترشيحاتنا

زلزال .. ديربي كاونتي يفجر مفاجأة مدوية ويطرد مانشستر يونايتد من كأس الرابطة

ترامب يسب الديمقراطيين بعد الفضيحة الجنسية: سياسيون قذرون وبارعون في الاحتيال

طارق فهمي مشيدا بعرض محمد أبو العينين لإنجازات السيسي أمام الأمم المتحدة: فكرة ذكية

طريقة تحضير الباذنجان بالبشاميل في المنزل بأسهل الطرق

الصحة تسحب تشغيلتين من دواء لعلاج القيء والغثيان بعد طلب من الشركة المنتجة.. مستند

نجم مصري جديد ينضم للدوري التركي عبر بوابة جالطة سراي

خليط طبيعي يقضي على آلام الركبتين

أبرزها الاعتراف بالقدس واستعادة مصداقية مصر.. 5 رسائل حاسمة من السيسي في الأمم المتحدة

وزير النقل لـ المواطنين: اصبروا معانا سنة ونص على السكة الحديد

بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو

التعليم تعليقا على فيديو ضرب طفل لرغبته في النوم: سنحارب هذه الظواهر.. فيديو

أحمد سلامة لـ صدى البلد: ندمت على ظهوري في شارع الهرم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو
طارق فهمي مشيدا بعرض محمد أبو العينين لإنجازات السيسي أمام الأمم المتحدة: فكرة ذكية
بكري: السيسي يتمنى تحرك المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب
استشاري جراحة: 5 نصائح هامة لتجنب مشاكل العظام عند التقدم في العمر.. فيديو
شاهد.. كلمة السيسي خلال لقائه مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورؤساء شركات كبرى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟