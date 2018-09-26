نائب: جهود السيسى أعادت بريق مصر الدولي

أشاد النائب ممتاز دسوقى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس السيسى فى أعمال الدورة رقم 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر استعادت بريقها من خلال الجهود التى يبذلها الرئيس على الصعيد الخارجى.





وقال النائب إن مشاركة مصر هى فرصة لطرح رؤيتها حول مُجمل الأوضاع الدولية، كما أنها تعرض الجهود التى تقوم بها مصر لمحاربة الإرهاب نيابة عن العالم، بالإضافة إلى جهودها لحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة.





وأضاف النائب أن المقابلات الثنائية التى يقوم بها الرئيس السيسى على هامش القمة فرصة جيدة لتعميق العلاقات الثنائية مع كافة دول العالم والبحث عن شركاء جدد لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات بما يعود بالخير على الاقتصاد الكلى للبلاد.



