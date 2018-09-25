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محافظات

فودة يلتقي فريقا بحثيا من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:47 م
فودة يلتقي بفريق
فودة يلتقي بفريق بحثى من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، الفريق البحثي التابع للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، المكون من الدكتور محمد البسطويسى، والدكتور محمد عبد الوهاب، حيث قام الفريق بمسح جيولوجي جيوفزيقي لمساحة 90 كم بمدينة طور سيناء، لتحديد مستويات المياه الجوفية المناسبة للتنمية الزراعية المستقبلية، حيث أثبتت النتائج الأولية عن وجود مياه جوفيه يمكن الاعتماد عليها في الاستثمار الزراعي لتحويل مدينة طور سيناء كسلة الغذاء للمحافظة.

وسوف يستمر الفريق البحثي في ممارسة عمله لاستكمال البحث والمسح بمساحات أكبر بطور سيناء وحساب كميات المياه الجوفية، وكذا تصنيف الأراضي لتحديد الدرجات الصالحة للزراعة، ومعرفة أنسب المحاصيل وفقا لكل درجة مياه، كما سيتم تعميم ذلك فيما بعد لجميع مدن المحافظة.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عاطف فرج، مدير عام مديرية الزراعة بجنوب سيناء.
فودة يلتقي فريقا بحثيا من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء
فودة يلتقي فريقا بحثيا من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

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