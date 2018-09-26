حاتم باشات يستمع للمشكلات التي تواجه إدارة الزيتون التعليمية

قام اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الزيتون والأميرية بزيارة إلي إدارة الزيتون التعليمية، حيث إلتقى الدكتور نبيل جعفر مدير عام الإدارة التعليمية ، عواطف مهنا وكيل الإدارة وعدد من العاملين في الإدارة.



خلال اللقاء قدم "باشات" التهنئة ببدء العام الدراسي الجديد واستمع للمشكلات والمعوقات التي تعوق العملية التعليمية في الزيتون والأميرية كما استمع إلى الإنجازات التي حققتها الإدارة التعليمية خلال الفترة الماضية



ومن ناحية أخرى شارك نائب المصريين الأحرار في احتفالات السفارة الأرمينية باليوم الوطني بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والسياسيين وقد أكد السفير، أن مصر وأرمينيا يعملان على تطوير علاقات التعاون الثنائي بينهما



وعلى صعيد آخر شارك حاتم باشات في إحتفالات سفارة كرواتيا بالقاهرة وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لسفارة كرواتيا و بمناسبة مرور 27 عاما علي الاستقلال.

