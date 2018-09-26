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برلمان

نائب يطالب التخطيط بسرعة البدء في مشروعات محافظة سوهاج

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
فريدة محمد
إلتقى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمطالبة بسرعة البدء في تنفيذ بعض المشروعات الممولة من قرض البنك الدولي مثل مدينة الأثاث والتي تم اعتماد 190 مليون جنيه كدفعة أولى للتنفيذ وعدد من المشروعات الأخرى.

وقال "سالم" إنه طالب خلال اللقاء بتوفير اعتماد مالي لإنشاء كوبري طهطا الجديد نهاية الطريق الدائري لتخفيف التكدس المروري عند كوبري شارع الجهاد والذي حصلنا على كل الموافقات الفنية اللازمة له من وزارة الري والموارد المائية منذ شهور بناء على الطلب المقدم منا والمقترح من الوحدة المحلية بطهطا وكذلك الكثير من أهلنا بطهطا، وجارى تدبير الاعتماد المالي لتنفيذة.

أضاف نائب المصريين الأحرار، أنه تم الاتفاق على تدبير اعتمادات مالية إضافية لعدد من المشروعات المتعلقة بالصحة والمياه والصرف الصحي والأوقاف.

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