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جولة تفقدية لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية للمعاهد بالأقصر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:28 م
الدكتور خليفة محمد
الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأق
شمس يونس
أجرى الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، جولة تفقدية لعدد من المعاهد الأزهرية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها فى الأيام الأولى للعام الدراسي الجديد.

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، رسالته للمعلمين مع بداية العام الدراسي، بضرورة الترحيب بالطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والصبر والمثابرة وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم من التفاؤل والأمل في غد مشرق ينتظرهم.

كما وجه رسالته للطلاب أمل الأمة وفجرها القريب بأن يضعوا نصب أعينهم أننا أمة "اقرأ"، قال تعالي: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) وهى أول ما نزل من القرآن الكريم، وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة العلم وعظم قدره عند الله عز وجل، ومن أجل ذلك عليكم بالجد والاجتهاد في تحصيل كل ما يتلقونه من العلوم أيًا كانت شرعية أو دنيوية، لأن الإسلام ليس دين فقط بل هو منهج حياة يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وأضاف إبراهيم، بأن الآباء والأمهات يبذلون من أجل أبنائهم كل رخيص وغالٍ كي يكونوا شبابًا نافعين لخدمة وطنهم، فوجب عليكم أيها الأبناء رد هذا الجميل لهم بالمثابرة في التحصيل كي يعم النفع لكم ولهم.

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