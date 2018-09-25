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أخبار البلد

التضامن: تجهيز 15 ألف شقة جديدة لساكني المناطق الخطرة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:44 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن أهم التحديات التي تواجه العمل في تجهيز المساكن الجديدة لساكني المناطق الخطرة هو تجهيز هذه المساكن في مدة زمنية قصيرة بحيث يكون معظمها جاهزا للسكن في شهر أكتوبر وهو يعد تضافرا لجهود الجمعيات الأهلية وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق تحيا مصر حيث يقترب العدد من 15 ألف شقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزير التضامن الاجتماعي اليوم /الثلاثاء/ مع ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى ومحافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة العربية للتصنيع وعدد من الجمعيات الأهلية لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخاصة باستقبال سكان المناطق الخطرة ومنها روضة السيدة زينب والأسمرات 3 والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومشروع أهالينا والوحدات التي سيتم تخصيصها لسكان المناطق الخطرة هناك.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت تقديم كامل الدعم للأسر التي سيتم نقلها من المناطق الخطرة في القاهرة وباقي المحافظات كما وجه بالتأكد من وجود الخدمات المناسبة في هذه المناطق لضمان الاستقرار لهذه الأسر في المناطق الجديدة.

واستعرض مسؤولو محافظة القاهرة خطة تسكين المشروعات المختلفة بالمحافظة كما تم استعراض الخريطة الزمنية لعملية التسكين ومراجعة توفر الخدمات والمرافق بالمناطق الجديدة لضمان الاستقرار للأسر التي سيتم نقلها.

واستعرض مسؤولو الإنتاج الحربى ما وصلت إليه المسابقة التي تم إطلاقها منذ عدة أشهر للوصول إلى أفضل التصميمات لضمان استغلال المساحات بأفضل الأثاث وتحقيق أعلى معدلات استغلال كامل لمساحة الشقق.

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