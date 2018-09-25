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تعليم

التعليم: استبعاد مدير مدرسة بالدرب الأحمر.. ولجنة لمتابعة تصحيح امتحان المهارات

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أجرى الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، اليوم، زيارة تفقدية لمجموعة من مدارس التعليم الفني لمتابعة سير العملية الامتحانية لقياس مهارات الطلاب الملتحقين بالصف الأول بمدارس التعليم الفنى، باليوم الأول في مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات، والاطمئنان على جاهزية المدارس واستلام الكتب وإتمام أعمال الصيانة للماكينات داخل الورش، ودورات المياه، والتأكد من توصيل شبكات الإنترنت، وإجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالورش والطلاب.

وأكد "مجاهد"، خلال جولته بمدارس "السيدة زينب التجارية بنات، السيدة زينب الصناعية بنات، وأحمد ماهر الصناعية بنين بإدارة السيدة زينب التعليمية، ومدرسة الدرب الأحمر الفندقية بإدارة وسط القاهرة التعليمية، أن الغرض من الامتحان هو الوقوف على المستوى الفعلي لهم في مادة اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي، وذلك لتنمية مهاراتهم وتدريبهم لإتقان تلك المواد، وتأهيلهم لمجال العمل تأهيلًا صحيحًا، مشيرا إلى أن جميع أعمال امتحانات تنمية المهارات تسير بصورة مرضية في كل المدارس.

وأوصى نائب الوزير، بتشكيل لجنة لمتابعة تصحيح امتحانات تنمية المهارات، في اللغة العربية والرياضيات اليوم، مشددًا على المتابعة الجادة لامتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي غدًا، وموافاة الوزارة بنتائج الإمتحانات في أول الأسبوع القادم، كما رصد وجود بعض السلبيات بمدرسة الدرب الأحمر الفندقية المتقدمة بإدارة وسط التعليمية وجارى اتخاذ الإجراءات نحو تكليف مدير جديد للمدرسة، وذلك لرفع مستوى الأداء الإداري والتعليمي بالمدرسة، مؤكدا أهمية عقد كل من الامتحان القبلى الموحد لقياس المستوى، والامتحان البعدى الذى سيعقد فى نهاية الفصل الدراسي بعد تنفيذ برنامج تنمية المهارات.

وأشار "مجاهد"، إلى أهمية أخذ مسألة تنمية المهارات الأساسية لطلاب التعليم الفنى بكل جدية من جانب جميع المعلمين والقيادات، لأنها أحد المكونات الرئيسية لتحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن المعلمين هم الجنود المجهولون فى تنفيذ هذه المبادرة بكفاءة وفعالية، وأن الوزارة تأمل أن تسفر نتائج هذا التدخل العلاجى عن نتائج ايجابية، وذلك بفضل إخلاص المعلمين ومتابعة القيادات فى المديريات وفى قطاع التعليم الفنى.

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