خبير اقتصادي: إنشاء بنك عربي خطوة لتحقيق التكامل الإقليمي

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن انشاء بنك عربي لتمويل مشروعات البنية التحتية والقضاء علي مشكلات الاقتصاد العربي يعد أحد الخطوات الهامة لتحقيق التكامل على المستويين الاقتصادي والسياسي في ظل التحديات الراهنة للمنطقة.



قال " أبو زيد" لـ"صدى البلد"، إن المنطقة العربية بحاجة للمساعدة الحقيقية بأبعاد تنموية، مؤكدا أن تلك المستهدفات لن تحدث إلا بسواعد العرب، في ظل عمليات التدمير و التخريب التي شهدتها بلادنا العربية جراء الحروب الأهلية والتي خلفت آلاف القتلي والجرحى ونزوح السكان من المناطق المدمرة.



وأوضح أن البنية التحتية في مناطق الحروب تم تدميرها بالكامل، وهو ما يعني انه بحاجة لمليارات الدولارات لتأهيلها مرة أخري، مؤكدا ان ذلك لن يتحقق الا بالتمويل العربي وتوفير السيولة اللازمة عبر المصارف العربية .



كان شريف دلاور، الخبير المصرفي، سبق له وأن اقترح انشاء مصرف عربي لتمويل المشروعات بقطاع البنية التحتية علي المستوي العربي والقضاء علي الأزمات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة حاليا.



