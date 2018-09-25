ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

خبير اقتصادي: إنشاء بنك عربي خطوة لتحقيق التكامل الإقليمي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:47 م
أبو زيد
أبو زيد
محمد يحيي
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن انشاء بنك عربي لتمويل مشروعات البنية التحتية والقضاء علي مشكلات الاقتصاد العربي يعد أحد الخطوات الهامة لتحقيق التكامل على المستويين الاقتصادي والسياسي في ظل التحديات الراهنة للمنطقة.

قال " أبو زيد" لـ"صدى البلد"، إن المنطقة العربية بحاجة للمساعدة الحقيقية بأبعاد تنموية، مؤكدا أن تلك المستهدفات لن تحدث إلا بسواعد العرب، في ظل عمليات التدمير و التخريب التي شهدتها بلادنا العربية جراء الحروب الأهلية والتي خلفت آلاف القتلي والجرحى ونزوح السكان من المناطق المدمرة.

وأوضح أن البنية التحتية في مناطق الحروب تم تدميرها بالكامل، وهو ما يعني انه بحاجة لمليارات الدولارات لتأهيلها مرة أخري، مؤكدا ان ذلك لن يتحقق الا بالتمويل العربي وتوفير السيولة اللازمة عبر المصارف العربية .

كان شريف دلاور، الخبير المصرفي، سبق له وأن اقترح انشاء مصرف عربي لتمويل المشروعات بقطاع البنية التحتية علي المستوي العربي والقضاء علي الأزمات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة حاليا.

ترشيحاتنا

بالأسماء .. تعرف على قائمة المصوتين لاختيار أفضل لاعب في العالم.. مستند

مدحت شلبى يكشف مصير لاعبي بيراميدز بعد انسحاب تركي آل الشيخ

في ذكرى ميلادها.. تعرف على رأي راندا عوض في تمثيل ابنتها جميلة

اهتمت بفساتين الفنانات وتجاهلت الأفلام المشاركة.. مهرجان الجونة يكشف سطحية التغطية الإعلامية

السعودية تطبق نظاما جديدا بشأن السياح الأجانب لأول مرة

ميعاد مباراة ليفربول..مواجهة قوية لـ محمد صلاح أمام تشيلسي

العثور على سفينة توابل عمرها 400عام في قاع البحر

الحكومة: إحالة 17.8‎‎% من موظفي الدولة للتقاعد خلال 5 سنوات

لأول مرة.. رضيعة بقمة السلام للأمم المتحدة.. فيديو وصور

مواعيد مباريات الأهلي القادمة.. مواجهات عربية تنتظر المارد الأحمر

أشهرها بخل المنوفى وكرم الشرقاوية وجدعنة الإسكندرانية.. أصل حكاية أمثال أهل المحافظات

تفاصيل أول رحلة للقطار السريع بين القدس وتل أبيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

تسليم 109 محاضر سداد لأراضي المراشدة كمرحلة أولى بقنا..صور

فيديو

محمد فايز: الدول العربية تلعب دورا رئيسيا لمنظمة الأوبك
ماكرون: لا أؤمن بقانون الأقوى وعلى إسرائيل وقف سياسة الأمر الواقع.. فيديو
ماكرون: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. فيديو
أليز ليبيك لـ صدى البلد: يمكن محاربة الإرهاب بالفن والموسيقى.. فيديو
محلل سياسي: مراهقو العالم لا يحملون هوية وطنية أو دينية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟