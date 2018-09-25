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رياضة

خبر سار لجماهير الأهلي بخصوص وليد سليمان قبل لقاء النجمة اللبناني

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:33 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الثلاثاء، الذي يقام حاليًا على ملعب صيدا في بيروت.

كان وليد سليمان، قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية في «الجيم» أمس، الاثنين، قبل السفر إلى بيروت، بسبب معاناته من جرح في الفم، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة هورويا الغيني الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني المقرر لها مساء بعد غدٍ، الخميس، على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

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