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رياضة

تصريح صادم من مدرب ريال مدريد عن فوز محمد صلاح بجائزة بوشكاش

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال "جولين لوبيتيجي" المدير الفني لفريق كرة القدم الأول لنادي ريال مدريد، أنه ليس لديه رأي ليقوله عن فوز محمد صلاح بجائزة بوشكاش من الفيفا، مؤكدا أن محمد صلاح لاعب جيد ولكن مثله مثل أي لاعب خارج ريال مدريد لا يمثل فوزه شيئا بالنسبة إلي.

وأضاف أنه لا يهمه فوز أحد بأي جائزة في حفل تتويج الفيفا سوى لاعبي الملكي، حيث أنه ينتمي إلى النادي وفوز أحد لاعبين الفريق فخر كبير يضاف إلى مشواره التدريبي.

ودافع لوبيتيج عن تقنية الـ VAR بعد الانتقادات التي شهدتها الخاصية في مباراة برشلونة وجيرونا ببطولة الدوري.

وقال "لوبيتيجي" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية: "لا يمكنني التعليق على آراء الأشخاص الآخرين في تلك الخاصية، لكنني أعتقد أنها تساعد في جعل الحالات المشكوك فيها أكثر وضوحًا بالنسبة للجميع، وبكل تأكيد تحتاج إلى تطوير في السنوات المقبلة".

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