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ماكرون: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:39 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
هاني حسين
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قدرتنا الجماعية في مواجهة الأزمات معرقلة بسبب انقسام مجلس الأمن، لافتا إلى وجود خلل يحول دون اتخاذ قرارات حاسمة في العديد من القضايا.

وأضاف " ماكرون" خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73، قائلا:" كل فرد يتبع قانونا يرضيه ولكن هذا المسار أحادى الأطراف يفضي بنا إلى النزاع والصراع والمواجهة".

وتابع:" تسوية الأزمة بين فلسطين وإسرائيل لا تتطلب مبادرات احادية الجانب، ولا بديل عن حل الدولتين حتى يعيش كلا الشعبين في أمن وسلام".

وأكمل: "أناشد إسرائيل بوضع حد لسياسة الأمر الواقع التي تقوض الوصول إلى اتفاق سلام والمضي في هذا الدرب خطأ".

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