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ماكرون: لا أؤمن بقانون الأقوى وعلى إسرائيل وقف سياسة الأمر الواقع.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:45 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
هاني حسين
ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إسرائيل بوضح حد لسياسة الأمر الواقع التي تقوض عملية تحقيق السلام، لأن المضي في ذلك الأمر خطأ كبير.

وأضاف " ماكرون" خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73،:" أؤمن بمسار صعب وأكثر صرامة ويحتم علينا العمل على بلورة نموذج جديد وإيجاد توازن دولي جديد"، مضيفا:" قدرتنا الجماعية في مواجهة الأزمات معركلة بسبب إنقسام مجلس الأمن".

وتابع:" أنا مستعد للخروج من العقائد والمواقف التاريخية والتقدم بمبادرات جديدة شريطة التغيير بشكل إيجابي على الأرض، ولكن قانون الأقوى سيؤدي إلى تعزيز الإحباط، ولا أؤمن به".

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