ماكرون: لا أؤمن بقانون الأقوى وعلى إسرائيل وقف سياسة الأمر الواقع.. فيديو

ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إسرائيل بوضح حد لسياسة الأمر الواقع التي تقوض عملية تحقيق السلام، لأن المضي في ذلك الأمر خطأ كبير.



وأضاف " ماكرون" خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73،:" أؤمن بمسار صعب وأكثر صرامة ويحتم علينا العمل على بلورة نموذج جديد وإيجاد توازن دولي جديد"، مضيفا:" قدرتنا الجماعية في مواجهة الأزمات معركلة بسبب إنقسام مجلس الأمن".



وتابع:" أنا مستعد للخروج من العقائد والمواقف التاريخية والتقدم بمبادرات جديدة شريطة التغيير بشكل إيجابي على الأرض، ولكن قانون الأقوى سيؤدي إلى تعزيز الإحباط، ولا أؤمن به".

