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محافظات

إحالة 39 من العاملين بخدمات السنطة للتحقيق لعدم انضباطهم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:55 م
اللواء ممدوح هجرس
اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة
أحمد على
قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء"، إحالة 39 من العاملين بمنشآت تابعة للمحليات والصحة والطب البيطرى، للتحقيق بسبب عدم الانضباط وترك العمل في الأوقات الرسمية.

كان رئيس مدينة السنطة، تلقى تقريرا من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، يتضمن التفتيش الإدارى، على الوحدة الصحية بقرية الروضة وتبين عدم تواجد 4 أطباء وممرضات وتركهم العمل، وبالوحدة الصحية بقرية المنشأة الكبرى تبين ترك 6 أطباء وممرضات وإداريين للعمل.

كما شمل التقرير رصد عدم تواجد 24 طبيبا وممرضة وإدارى من العاملين بالوحدة الصحية بقرية كفر كلا الباب وأحد موظفي الوحدة البيطرية بذات القرية و5 موظفين بالوحدة المحلية للقرية .

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