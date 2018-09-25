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تعليم

المدرسة الدولية بالغربية تستقبل طلبات الأطفال والمعلمين للالتحاق بها

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:06 م
صدى البلد
أحمد على
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، استمرار عمل لجان قبول أوراق ملفات الأطفال وملفات أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الالتحاق بالمدرسة الدولية "Ig".

وقال الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المدرسة تقبل الأطفال بصفوف رياض الأطفال FS1 من سن أربع سنوات إلى خمس سنوات إلا يوم، وبصفوف رياض الأطفال FS2 من سن خمس سنوات إلى ست سنوات إلا يوم، كما تقبل ملفات هيئة التدريس والإدارة حسب شروط الإعلان يوميا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا بمقر المدرسة الدولية بسبرباي، مشيرا إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التحاق الطلاب والمعلمين يوم الاثنين الأول من أكتوبر المقبل.

وأعلنت المديرية عن قبول الطلاب بصفوف رياض الأطفال في المدرسة الدولية، وفقا للشروط التالية:

أن يكون سن قبول رياض أطفال 1 "fs1" من 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم ورياض أطفال 2 "fs2" من 5 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم بالإضافة لحضور ولي أمر الطفل وأصل شهادة الميلاد أو ملء نموذج طلب الالتحاق بالمدرسة.

وسيتم قبول الطلبة بعد اجتياز مقابلة إدارة المدرسة مع أولياء الأمور والطالب، كما أعلنت المديرية عن التقديم للوظائف الشاغرة بالمدرسة الرسمية الدولية، في التخصصات الآتية (مدير مديرية، مدير مالي وإداري، معملو رياض أطفال، معلمو تربية فنية، معلمو تربية رياضية، معلمو تربية موسيقية، أمين مكتبة، أخصائي اجتماعي، مسئول تطوير تكنولوجي "IT" مسئول شئون طلاب، مسئول شئون عاملين، طبيب بشري "أطفال" مشرفون إداريون، عمال بالأجر، وذلك وفقا للشروط التالية:

- أن يكون المتقدمون من العاملين بوزارة التربية والتعليم، ما عدا "الطبيب والمشرفين الإدرايين والعمال".

- أن يكون على رأس عمله.

- إجازة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة للمعلمين.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلى.

- يفضل خريجو لغات ومن له خبرة دولية.

- ألا يتعدى السن 35 عاما.

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