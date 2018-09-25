ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال: الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لمصر أحد أهم عوامل النمو.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية بجانب المشروعات البنية التحتية وإنشاء العديد من المناطق الصناعية ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم محفزات النمو الاقتصادية والتنمية الاجتماعية فى مصر وتعزيز أرقام التجارة البينية والاستثمارات مع باكستان ومختلف دول العالم.

وأضاف يوسف خلال مؤتمر " الشراكة بين مصر وباكستان فى ظل مبادرة الحزام والطريق" الذى نظمته السفارة الباكستانية بالقاهرة بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الصناعية التى تعول عليها مصر فى جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز حركة التجارة مع مختلف الدول، لافتا إلى أن قناة السويس وميناء جوادار من أهم الموانئ التى تخدم طريق الحرير البحري ويمثلان أحد أهم الجوانب المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين مصر وباكستان فى نمو حركة التجارة والاستثمار المشترك.

وقال: "علينا أن نولي مزيدًا من الاهتمام على المستوى الحكومي والقطاع الخاص المصري الباكستاني فى تطوير الموانئ والمناطق اللوجيستية وانشاء العديد من المناطق الصناعية المتكاملة لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير البحري فى بناء قدراتنا الصناعية واللوجيستية وزيادة حركة التجارة البينية لمصر وباكستان خاصة أن حجم التجارة بين البلدين ضعيف للغاية ولا يرتقي إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية والروابط القوية بين البلدين".

وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين ترحب بتبادل الزيارات وتنظيم العديد من وفود رجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة من أجل توحيد قدراتنا الاقتصادية والاستفادة من الاستثمارات الصينية الكبري ومبادرة الحزام والطريق.

ولفت يوسف، إلى أن مصر تمتلك أحد أهم الممرات المائية على مستوى العالم بجانب ميناء جوادار فى باكستان وهما يجاوران دول اتحاد مبادرة الحزام والطريق بالاضافة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات وامكانيات وقدرات صناعية وتجارية كبيرة تمكن البلدين من الاستفادة القصوى من الموانئ واللوجستيات فى البلدين من طريق الحرير البحري مما يدفع ارقام التجارة البينية والاستثمارات إلى النمو.

وقال إن مؤتمر الشراكة بين مصر وباكستان يمثل قاطرة لدفع التبادل التجارى إلى الأمام وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون المثمر على مستوي القطاع الخاص والحكومي في البلدين، متوجهًا بالشكر للحكومة الباكستانية في تمثيل الجمعية فى المؤتمر، منوهًا بأن جمعية رجال الأعمال تطلع إلى تبادل الزيارات والتعاون المشترك مع منظمات وجمعيات رجال الأعمال الباكستانية لتحقيق أكبر استفادة من مبادرة الحزام والطريق.

فى سياق متصل شارك المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال فى مؤتمر الشراكة بين مصر وباكستان متحدثًا فى جلسة خاصة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل التعاون المشترك بين مصر وباكستان فى هذا المجال بالإضافة إلى استعراض أهم النماذج الناجحة للدولة فى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جمعية رجال الأعمال: الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لمصر أحد أهم عوامل النمو.. صور
جمعية رجال الأعمال: الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لمصر أحد أهم عوامل النمو.. صور
جمعية رجال الأعمال: الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لمصر أحد أهم عوامل النمو.. صور
جمعية رجال الأعمال: الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لمصر أحد أهم عوامل النمو.. صور

ترشيحاتنا

فودافون تكشف حقيقة تسريح العمالة في فروعها بمصر

السعودية ستضئ بعد 5 سنوات بالطاقة الشمسية.. والسبب

حمدي النقاز مهدد بالإيقاف بسبب 132 ألف دولار

رعب بإسرائيل بعد حصول سوريا على صواريخ اس-300

أردوغان يطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي

شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو

التعليم: الميكروباص المقلوب بحادث الإسماعيلية مؤجر وغير تابع لأي مدرسة

تصريح صادم من مدرب ريال مدريد عن فوز محمد صلاح بجائزة بوشكاش

بالأسماء .. تعرف على قائمة المصوتين لاختيار أفضل لاعب في العالم.. مستند

هشام حطب يستعين باللجنة الأولمبية الدولية ضد مرتضى منصور

حقيقة تحصيل 30 جنيها رسوما على فواتير الكهرباء شهريًا لـ تحيا مصر

العاهل الأردني: سنتصدى لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية للقدس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

تسليم 109 محاضر سداد لأراضي المراشدة كمرحلة أولى بقنا..صور

فيديو

طارق فهمي: تصريحات ترامب بشأن أوبك تخضع لاعتبارات المكسب والخسارة
أحمد موسى: ترامب أعطى دعما كبيرا لمصر.. ووجه الشكر للرئيس السيسي
الجالية المصرية أمام الأمم المتحدة: ندعمك يا سيسي وتحيا مصر .. فيديو
عاهل الأردن : لا بديل للمنطقة عن حل الدولتين على حدود 67.. فيديو
العاهل الأردني من الأمم المتحدة: خطر الإرهاب حرب عالمية ثالثة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟