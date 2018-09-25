جمعية رجال الأعمال: الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لمصر أحد أهم عوامل النمو.. صور

أكد محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية بجانب المشروعات البنية التحتية وإنشاء العديد من المناطق الصناعية ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم محفزات النمو الاقتصادية والتنمية الاجتماعية فى مصر وتعزيز أرقام التجارة البينية والاستثمارات مع باكستان ومختلف دول العالم.



وأضاف يوسف خلال مؤتمر " الشراكة بين مصر وباكستان فى ظل مبادرة الحزام والطريق" الذى نظمته السفارة الباكستانية بالقاهرة بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الصناعية التى تعول عليها مصر فى جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز حركة التجارة مع مختلف الدول، لافتا إلى أن قناة السويس وميناء جوادار من أهم الموانئ التى تخدم طريق الحرير البحري ويمثلان أحد أهم الجوانب المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين مصر وباكستان فى نمو حركة التجارة والاستثمار المشترك.



وقال: "علينا أن نولي مزيدًا من الاهتمام على المستوى الحكومي والقطاع الخاص المصري الباكستاني فى تطوير الموانئ والمناطق اللوجيستية وانشاء العديد من المناطق الصناعية المتكاملة لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير البحري فى بناء قدراتنا الصناعية واللوجيستية وزيادة حركة التجارة البينية لمصر وباكستان خاصة أن حجم التجارة بين البلدين ضعيف للغاية ولا يرتقي إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية والروابط القوية بين البلدين".



وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين ترحب بتبادل الزيارات وتنظيم العديد من وفود رجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة من أجل توحيد قدراتنا الاقتصادية والاستفادة من الاستثمارات الصينية الكبري ومبادرة الحزام والطريق.



ولفت يوسف، إلى أن مصر تمتلك أحد أهم الممرات المائية على مستوى العالم بجانب ميناء جوادار فى باكستان وهما يجاوران دول اتحاد مبادرة الحزام والطريق بالاضافة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات وامكانيات وقدرات صناعية وتجارية كبيرة تمكن البلدين من الاستفادة القصوى من الموانئ واللوجستيات فى البلدين من طريق الحرير البحري مما يدفع ارقام التجارة البينية والاستثمارات إلى النمو.



وقال إن مؤتمر الشراكة بين مصر وباكستان يمثل قاطرة لدفع التبادل التجارى إلى الأمام وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون المثمر على مستوي القطاع الخاص والحكومي في البلدين، متوجهًا بالشكر للحكومة الباكستانية في تمثيل الجمعية فى المؤتمر، منوهًا بأن جمعية رجال الأعمال تطلع إلى تبادل الزيارات والتعاون المشترك مع منظمات وجمعيات رجال الأعمال الباكستانية لتحقيق أكبر استفادة من مبادرة الحزام والطريق.



فى سياق متصل شارك المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال فى مؤتمر الشراكة بين مصر وباكستان متحدثًا فى جلسة خاصة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل التعاون المشترك بين مصر وباكستان فى هذا المجال بالإضافة إلى استعراض أهم النماذج الناجحة للدولة فى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.